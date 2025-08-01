В Госдуме предложили отменить бесплатную учебу в старших классах для мигрантов

Депутаты партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение законопроект, в рамках которого предлагается отменить бесплатное обучение детям мигрантов в старших классах российских школ. Проект законопроекта опубликовали в пятницу, 1 августа.
Парламентарии предлагают внести изменения в закон «Об образовании в РФ» — согласно проекту, иностранные граждане смогут обучаться в 10-х и 11-х классах российских школ исключительно на платной основе. Тем не менее законопроект предполагает исключения, при которых возможность бесплатного обучения сохранится.
По мнению парламентариев, такая инициатива поможет снизить нагрузку на образовательную систему России и увеличить ее бюджет.
— Педагоги перегружены, соответственно, падает качество преподавания, значительная часть пришлых, нерусских учеников имеет низкую успеваемость, что замедляет темп обучения и мешает русским старшеклассникам, не говоря уже о склонности подростков-мигрантов к агрессии и криминалу. Но главное — на всю эту орду тратятся огромные государственные средства, причем из кармана русских же родителей, — заявил Слуцкий в беседе с ТАСС.
Ранее глава совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал высылать из РФ семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу. Он также отметил, что скопления таких детей и подростков в общественных местах могут представлять серьезную угрозу с точки зрения криминогенной обстановки.