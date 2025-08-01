В Госдуме предложили отменить бесплатную учебу в старших классах для мигрантов

— Педагоги перегружены, соответственно, падает качество преподавания, значительная часть пришлых, нерусских учеников имеет низкую успеваемость, что замедляет темп обучения и мешает русским старшеклассникам, не говоря уже о склонности подростков-мигрантов к агрессии и криминалу. Но главное — на всю эту орду тратятся огромные государственные средства, причем из кармана русских же родителей, — заявил Слуцкий в беседе с ТАСС.