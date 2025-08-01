Более 700 кандидатов баллотируются по партспискам в новосибирское заксобрание

В общей сложности в восьми партсписках 711 фамилий.
В выборах, голосование на которых пройдет с 12 по 14 сентября 2025 года, примут участие восемь партий. В их числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Родина» и «Зеленые». В действующем созыве заксобрания не имеют своих фракций «Родина» и «Зеленые», при этом членами «Родины» являются два независимых депутата.
Избирательный порог для партсписков на выборах в парламент Новосибирской области составляет 5%.
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В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.Читать дальше