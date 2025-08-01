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Более 700 кандидатов баллотируются по партспискам в новосибирское заксобрание

Новосибирская областная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов, включенных в партийные списки для участия в выборах депутатов законодательного собрания региона.

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Источник: Reuters

В общей сложности в восьми партсписках 711 фамилий.

В выборах, голосование на которых пройдет с 12 по 14 сентября 2025 года, примут участие восемь партий. В их числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Родина» и «Зеленые». В действующем созыве заксобрания не имеют своих фракций «Родина» и «Зеленые», при этом членами «Родины» являются два независимых депутата.

Избирательный порог для партсписков на выборах в парламент Новосибирской области составляет 5%.

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