Омичи охотно отдают свои охотничьи ружья в зону СВО для борьбы с вражескими дронами

В Управлении Росгвардии по Омской области состоялась добровольная передача омичами гладкоствольного оружия для выполнения задач в зоне специальной военной операции. В числе переданного оружия двуствольные и многозарядные ружья, которые будут использоваться для борьбы с вражескими беспилотными летательными аппаратами. В ведомстве рассказали о процедуре подобной помощи нашим бойцам: для сдачи оружия обращаться необходимо в подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Омской области с соответствующим заявлением по месту учета, имея при себе паспорт, само оружие и разрешение на него.