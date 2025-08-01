Омичи охотно отдают свои охотничьи ружья в зону СВО для борьбы с вражескими дронами

Омскими охотниками добровольно было передано 35 ружей и более 1700 патронов к ним для нужд СВО. Об этом сегодня, 1 августа, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Омской области.
В Управлении Росгвардии по Омской области состоялась добровольная передача омичами гладкоствольного оружия для выполнения задач в зоне специальной военной операции. В числе переданного оружия двуствольные и многозарядные ружья, которые будут использоваться для борьбы с вражескими беспилотными летательными аппаратами. В ведомстве рассказали о процедуре подобной помощи нашим бойцам: для сдачи оружия обращаться необходимо в подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Омской области с соответствующим заявлением по месту учета, имея при себе паспорт, само оружие и разрешение на него.
Специалисты ведомства отмечают, что омичи активно продолжают добровольно выдавать оружие для выполнения задач СВО. С октября 2024 года — за время проведения акции Росгвардией — уже отобрано более 1 000 единиц оружия и около 13 000 патронов к нему.