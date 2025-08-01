Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улице Чапаевской в Самаре открыли 17-метровый мурал

Два месяца волонтеры работали над созданием нового мурала в Самаре.

Источник: телеграм-канал Ивана Носкова

В Самаре открыли новый мурал на улице Чапаевской, 171, посвященный самарскому модерну. Его длина составляет 17 метров, а высота — три метра. На мурале изображены три объекта культурного наследия Самары. 75 волонтеров работали над этим проектом два месяца, рассказал мэр Самары Иван Носков.

— Очень прошу не портить рисунок, это большой труд, — обратился глава города к самарцам.

Иван Носков отметил, что в Самаре есть много творческих людей, которые генерируют интересные идеи. А объединяться им помогает Анастасия Кнор, которая в Самаре реализует много проектов, среди которых и «Том Сойер Фест». Глава города поблагодарил ее за поддержку Самары.

Ранее в Новокуйбышевске открыли мурал «Хлеб и сталь Победы».