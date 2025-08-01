На улице Чапаевской в Самаре открыли 17-метровый мурал

В Самаре открыли новый мурал на улице Чапаевской, 171, посвященный самарскому модерну. Его длина составляет 17 метров, а высота — три метра. На мурале изображены три объекта культурного наследия Самары. 75 волонтеров работали над этим проектом два месяца, рассказал мэр Самары Иван Носков.
— Очень прошу не портить рисунок, это большой труд, — обратился глава города к самарцам.
Иван Носков отметил, что в Самаре есть много творческих людей, которые генерируют интересные идеи. А объединяться им помогает Анастасия Кнор, которая в Самаре реализует много проектов, среди которых и «Том Сойер Фест». Глава города поблагодарил ее за поддержку Самары.
Ранее в Новокуйбышевске открыли мурал «Хлеб и сталь Победы».