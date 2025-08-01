На улице Чапаевской в Самаре открыли 17-метровый мурал

Иван Носков отметил, что в Самаре есть много творческих людей, которые генерируют интересные идеи. А объединяться им помогает Анастасия Кнор, которая в Самаре реализует много проектов, среди которых и «Том Сойер Фест». Глава города поблагодарил ее за поддержку Самары.