В Хабаровском крае усилят наказание за недопуск инспекторов к проверке бизнеса

С 1 сентября 2025 года за отказ от сотрудничества с представителями контролирующих органов при проведении любых проверок будет применяться административная ответственность. Для тех, кто повторно нарушает требования закона, предусмотрены более строгие меры и даже возможность отстранения руководителя предприятия от должности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мы часто сталкиваемся с тем, что организации, пользуясь такими смягчающими мерами контроля, как мораторий на проведение плановых проверок, не выполняют свои обязательства. Это негативно влияет на жизнь жителей региона. В таких вопросах важен баланс: ответственность бизнеса должна сочетаться с обеспечением комфорта граждан. Поэтому в новых правилах мы видим возможность призвать недобросовестных предпринимателей к большей ответственности за предоставление услуг и выполнение работ для граждан, — отметил и.о. начальника главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края Валерий Яншин.
Теперь за отказ от сотрудничества с государственными органами граждане будут платить штрафы от 500 до 1000 рублей, должностные лица — от 2000 до 4000 рублей, а юридические лица — от 5000 до 10000 рублей.
Если из-за действий нарушителя проверка будет сорвана или станет невозможной, штрафы увеличатся: должностные лица заплатят от 5000 до 10000 рублей, а юридические лица — от 20000 до 50000 рублей. За повторное нарушение предусмотрены ещё более высокие штрафы или дисквалификация руководителей предприятий на срок до одного года.
В региональном госконтроле также уточнили, что принятые нормы направлены на обеспечение бесперебойной работы государственных служб и повышение уровня защиты прав потребителей, качества товаров и услуг, а также безопасности населения Хабаровского края.