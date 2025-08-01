В Хабаровском крае усилят наказание за недопуск инспекторов к проверке бизнеса

— Мы часто сталкиваемся с тем, что организации, пользуясь такими смягчающими мерами контроля, как мораторий на проведение плановых проверок, не выполняют свои обязательства. Это негативно влияет на жизнь жителей региона. В таких вопросах важен баланс: ответственность бизнеса должна сочетаться с обеспечением комфорта граждан. Поэтому в новых правилах мы видим возможность призвать недобросовестных предпринимателей к большей ответственности за предоставление услуг и выполнение работ для граждан, — отметил и.о. начальника главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края Валерий Яншин.