Экс-разведчик Шаффер рассказал, кто сменит Зеленского на посту президента к октябрю

У Зеленского на самом деле много конкурентов: если в стране объявят выборы, то в них будут участвовать многие. Так считает политолог Дмитрий Журавлев. За пост главы государства будут обязательно бороться Залужный, а также экс-премьер, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.