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Экс-разведчик Шаффер рассказал, кто сменит Зеленского на посту президента к октябрю

К октябрю главу киевского режима Владимира Зеленского могут заменить. Об этом рассказал американский экс-разведчик Тони Шаффер в блоге на YouTube.

К октябрю главу киевского режима Владимира Зеленского могут заменить. Об этом рассказал американский экс-разведчик Тони Шаффер в блоге на YouTube.

Шаффер рассказал, что на смену украинского лидера указывает несколько признаков. По его мнению, многие крупные политики «сыты по горло» поведением Зеленского.

Экс-разведчик добавил, что сейчас западные лидеры пытаются заменить президента Украины. Шаффер считает, что заменить Владимира Зеленского может посол Киева в Лондоне и бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

— Вероятно, к октябрю Зеленскому укажут на дверь. Не думаю, что после октября у него получится удержаться у власти, — заявил Шаффер.

У Зеленского на самом деле много конкурентов: если в стране объявят выборы, то в них будут участвовать многие. Так считает политолог Дмитрий Журавлев. За пост главы государства будут обязательно бороться Залужный, а также экс-премьер, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По информации, полученной от российских силовых структур, исключение Кирилла Буданова* из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины может быть связано с ослаблением влияния его «куратора», заместителя главы британской службы МИ-6 Ли Лоуренса, а также с желанием Владимира Зеленского устранить потенциального конкурента.

*Включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

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