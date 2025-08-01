Шесть новых лифтов установили в больнице Хабаровска

«Лифты для первой краевой жизненно необходимы — отделения расположены на разных этажах, больница является самым высоким лечебным учреждением в Хабаровске. Пациенты отправляются с помощью лифта на исследования, консультации, реабилитацию и лечение. Также транспортируются в операционные блоки, реанимацию и на диализ», — сказал Андрей Субботин.