Шесть новых лифтов установили в больнице Хабаровска

В Краевой клинической больнице имени Сергеева в Хабаровске завершили установку новых лифтов. Это первая часть модернизации, которую поручил губернатор края Дмитрий Демешин. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В первой краевой больнице Хабаровска заработали шесть новых лифтов. Из них четыре предназначены для перевозки пациентов и медперсонала, еще два — для транспортировки питания.
«Это отечественные автоматические лифты. Они более мощные и скоростные, не требуют участия лифтера», — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Обновление оборудования началось в феврале. Были полностью заменены механизмы и выполнены отделочные работы.
Как рассказал главный врач больницы имени Сергеева Андрей Субботин, новые лифты значительно повлияют на работу учреждения.
«Лифты для первой краевой жизненно необходимы — отделения расположены на разных этажах, больница является самым высоким лечебным учреждением в Хабаровске. Пациенты отправляются с помощью лифта на исследования, консультации, реабилитацию и лечение. Также транспортируются в операционные блоки, реанимацию и на диализ», — сказал Андрей Субботин.
На замену лифтов из краевого бюджета направили 44 миллиона рублей. Средства выделены по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.