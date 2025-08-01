Осужден прикамец, похитивший у знакомого более полутора миллионов

Суд в Осе вынес приговор 46-летнему жителю Пермского муниципального округа. Мужчина признан виновным в краже в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Следствие установило, что зимой прошлого года фигурант вызвался помочь своему новому знакомому с оформлением банковской карты. По техническим причинам никак не получалось подключиться к мобильному приложению на телефоне потерпевшего, поэтому злоумышленник предложил воспользоваться его смартфоном. Потерпевший, не ожидая подвоха, согласился. Так прикамец получил доступ к чужому личному кабинету и привязал к нему свой номер телефона.
Позднее, имея свободный доступ к учетной записи, он частями перевел деньги потерпевшего своей знакомой, а затем обналичил, не посвящая женщину в детали. Чужими средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Общий ущерб составил более 1,5 млн рублей.
Правоохранители быстро установили личность предполагаемого виновника и задержали его. Во время следствия подозреваемый признался в содеянном и полностью компенсировал финансовые потери заявителю.
Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и штрафом в размере 200 тыс. рублей.