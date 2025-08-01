Осужден прикамец, похитивший у знакомого более полутора миллионов

Следствие установило, что зимой прошлого года фигурант вызвался помочь своему новому знакомому с оформлением банковской карты. По техническим причинам никак не получалось подключиться к мобильному приложению на телефоне потерпевшего, поэтому злоумышленник предложил воспользоваться его смартфоном. Потерпевший, не ожидая подвоха, согласился. Так прикамец получил доступ к чужому личному кабинету и привязал к нему свой номер телефона.