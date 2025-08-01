12 БПЛА сбили над Ростовской областью в ночь на пятницу

В Ростовской области в период с 23:30 31 июля до 04:10 1 августа дежурными средствами ПВО была отражена воздушная атака. Всего было перехвачено и уничтожено 12 дронов. Об этом сообщили в минобороны России.
А по стране за этот же период времени сбили 60 беспилотников самолетного типа. Из них 31 уничтожили над Белгородской областью, еще пять — над Краснодарским краем, четыре — над акваторией Черного моря, три БПЛА сбили в Воронежской области, по два дрона ликвидировали над Тульской и Липецкой областями, один — над Азовским морем.
Как ранее сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, никто из людей не пострадал.
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