В Петербурге четвёртый день спасают кота с набережной Фонтанки

В Санкт-Петербурге уже четвёртые сутки продолжается операция по спасению кота, застрявшего в облицовке набережной реки Фонтанки. По данным службы спасения животных «Кошкиспас», питомца заметили 28 июля — он укрылся в щели между камнями на глубине около четырёх метров от поверхности набережной.
Предварительно, животное могло упасть в воду, самостоятельно выбраться на сушу и найти укрытие за гранитной кладкой. Однако выбраться обратно кот не может — он испуган и уходит вглубь при попытках к нему приблизиться.
Работа осложняется тем, что добраться до укрытия можно только с воды. Кроме того, уровень Фонтанки поднимается: место, где прячется кот, уже несколько раз оказывалось затопленным. Спасатели и волонтёры продолжают дежурить на месте.