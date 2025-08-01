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В Петербурге четвёртый день спасают кота с набережной Фонтанки

Животное спряталось в гранитной облицовке и отказывается выходить.

Источник: VK-паблик «КОШКИСПАС. Спасение животных»

В Санкт-Петербурге уже четвёртые сутки продолжается операция по спасению кота, застрявшего в облицовке набережной реки Фонтанки. По данным службы спасения животных «Кошкиспас», питомца заметили 28 июля — он укрылся в щели между камнями на глубине около четырёх метров от поверхности набережной.

Предварительно, животное могло упасть в воду, самостоятельно выбраться на сушу и найти укрытие за гранитной кладкой. Однако выбраться обратно кот не может — он испуган и уходит вглубь при попытках к нему приблизиться.

Работа осложняется тем, что добраться до укрытия можно только с воды. Кроме того, уровень Фонтанки поднимается: место, где прячется кот, уже несколько раз оказывалось затопленным. Спасатели и волонтёры продолжают дежурить на месте.