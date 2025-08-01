Захарова прокомментировала отказ Франции в выдаче визы российскому журналисту

Россия рассматривает отказ Франции в визе журналисту РИА Новости Полине Ковалевой как проявление курса на конфронтацию отношений с РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат отметила, что французская сторона объяснила свое решение тем, что российский журналист якобы представляет некую угрозу общественному порядку и безопасности.
«Рассматриваем данный шаг как очередное проявление избранного французским правительством курса на дальнейшую конфронтацию в отношении нашей страны», — подчеркнула Захарова, добавив, что Париж стремится полностью уничтожить медийное присутствие России во Франции и подавить любое инакомыслие.
В феврале этого года Мария Захарова прокомментировала невыдачу Францией визы журналисту KP.RU Александру Куделе. По ее словам, изначально данный отказ показался ей простой ошибкой, но, когда она начала разбираться в этом более детально, оказалось, что это принципиальная позиция французского ведомства.