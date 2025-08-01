Захарова прокомментировала отказ Франции в выдаче визы российскому журналисту

В феврале этого года Мария Захарова прокомментировала невыдачу Францией визы журналисту KP.RU Александру Куделе. По ее словам, изначально данный отказ показался ей простой ошибкой, но, когда она начала разбираться в этом более детально, оказалось, что это принципиальная позиция французского ведомства.