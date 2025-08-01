Белоруска отсудила 1000 рублей у детского центра после удара ребенка на карусели

Суд установил, что ребенок получил травму по вине ответчика, который допустил работу карусели с поврежденным покрытием, из которой выступали элементами с острыми кромками (фанера) и концами. Именно от их удара мальчику были причинена травма. В пресс-службе заметили, что данное обстоятельство подтверждается исследованными по делу доказательствами. В их числе — ответ Гомельской областной инспекции госнадзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации. По информации указанного ведомства, детская карусель эксплуатировалась с нарушением обязательных требований техрегламента.