Белоруска отсудила 1000 рублей у детского центра после удара ребенка на карусели. Подробности рассказали в пресс-службе Гомельского областного суда.
В суд обратилась мать ребенка 2021 года. В иске женщина указала, что осенью 2024 года ее ребенок получил травму после удара карусели в развлекательном центре. На обследование, а также лечение она потратила 95 рублей.
Суд установил, что ребенок получил травму по вине ответчика, который допустил работу карусели с поврежденным покрытием, из которой выступали элементами с острыми кромками (фанера) и концами. Именно от их удара мальчику были причинена травма. В пресс-службе заметили, что данное обстоятельство подтверждается исследованными по делу доказательствами. В их числе — ответ Гомельской областной инспекции госнадзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации. По информации указанного ведомства, детская карусель эксплуатировалась с нарушением обязательных требований техрегламента.
В адрес ответчика по факту обнаруженных нарушений было вынесено предписание, связанное с запретом оказания услуг с использованием карусели. Кроме того, должностное лицо детского центра привлекли к административной ответственности за функционирование (эксплуатацию, использование) оборудования с нарушением технических требований.
Суд Советского района в пользу белоруски с ответчика взыскал 95 рублей в возмещение материального ущерба и 1000 рублей в пользу ребенка как компенсацию морального вреда.
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