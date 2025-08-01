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Хабаровский клуб «Амурские Тигрицы» усилился игроком из Суперлиги

В хабаровский коллектив игрок перешла из команды «Динамо».

Источник: БЕЛТА

Волейбольный клуб «Амурские Тигрицы» подписал контракт на предстоящий сезон Чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А» с Василисой Володиной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Амплуа Василисы — центральный блокирующий. В Хабаровск спортсменка переехала из Москвы, где играла за команду «Динамо» из Суперлиги (в минувшем сезоне Чемпионата России ее команда заняла четвертое место из четырнадцати).

Карьера:

— 2022−2023 — «Динамо-Ак Барс-УОР» (Казань);

— 2023−2024 — «Динамо-Академия» (Москва);

— 2023−2024 — МВА (Москва);

— 2024−2025 — «Динамо» (Москва).

Девушка родилась 7 июня 2007 года, ее рост составляет 198 сантиметров. Василиса Володина является обладательницей Кубка Молодежной лиги 2022 года.