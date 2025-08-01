В Красноярске обновили пешеходные переходы после жалоб незрячих

На двух ключевых перекрёстках Красноярска, расположенных у здания по адресу проспект Мира, 80 и на пересечении улиц Шахтёров и Мужества, установлены новые звуковые светофоры и тактильные указатели.
Эти изменения стали результатом обращения горожан с нарушениями зрения, которое было подано на личном приёме прокурора края. Проверка выявила, что устройства, предназначенные для помощи слабовидящим, либо отсутствовали, либо были установлены с нарушениями: тактильная плитка не соответствовала стандартам ГОСТ, а светофоры не подавали никаких сигналов.
Отсутствие адаптивной инфраструктуры на фоне интенсивного движения и близости социальных объектов значительно ограничивало передвижение маломобильных пешеходов.
После вмешательства прокуратуры муниципальные службы приняли меры по устранению нарушений: на указанных перекрёстках была установлена корректная тактильная навигация и активировано голосовое сопровождение светофоров.