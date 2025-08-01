Рядом с древней мумией девушки в Перу обнаружили могилу мужчины

В прошлом месяце компания Cálidda рассказала, что во время земляных работ в районе Пуэнте-Пьедра был найден погребальный свёрток с останками женщины, возраст которой на момент смерти составлял 20−25 лет. Захоронение было сделано от одной тысячи до 1,1 тысячи лет назад.