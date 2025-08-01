Ильин день — 2 августа: Что будет, если нарушить древние запреты и почему после 2 августа нельзя купаться

Главная традиция Ильина дня — это «братчина», особое застолье, которое объединяло не только семьи, но и целые деревни. «На Ильин день было принято “братоваться”, то есть после посещения церковной службы и крестного хода устраивать пир обязательно с соседями, а ещё лучше с соседями из ближайшей деревни, странниками или даже нищими. Главная цель застолья — не только наладить контакты, но и показать строгому Илье, что ты добрый христианин», — объясняет историк. Эти застолья были не просто весельем — они несли глубокий духовный смысл. На стол обязательно ставили хлеб из свежесмолотой муки и мясные блюда. Главное правило братчины — никого не прогонять от стола. Кто бы ни оказался на пороге в этот день — нищий, странник или просто сосед — всех встречали гостеприимно. Считалось, что прогнать гостя в Ильин день — значит навлечь на себя гнев святого.