Южная Корея и США планируют избавить КНДР от ядерного оружия

Глава МИД Южной Кореи Чо Хен и госсекретарь США Марко Рубио выразили желание достигнуть полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщила пресс-служба южнокорейского Министерства иностранных дел.
В рамках встречи политики также обсудили вопросы двустороннего союза и трехстороннего сотрудничества с Японией, а также обстановку на Корейском полуострове.
— Министр и госсекретарь договорились твердо придерживаться цели, состоящей в полной денуклеаризации Северной Кореи, поддерживая совместную обороноспособность. Они условились поддерживать тесную коммуникацию и взаимодействие в связи с северокорейской проблемой, а также условились обмениваться оценками ситуации, связанной с Северной Кореей, — передает агентство Yonhap.
Ранее глава КНДР Ким Чен Ын призвал армию быть готовой к использованию ядерного оружия. С таким заявлением он выступил после испытательного запуска стратегических крылатых ракет.
Также Ким Чен Ын во время заседания ЦК партии объявил о стратегии «сверхжесткого противодействия» Соединенным Штатам. Он указал на то, что Вашингтон непреклонно придерживается антикоммунистической политики и неизменно пытается противостоять Пхеньяну.