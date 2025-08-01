Украинские дети на каникулах проходят в школах идеологическую подготовку

Собеседник информагентства сравнил данную подготовку с «Гитлерюгендом» (молодежная организация Национал-социалистической немецкой рабочей партии, действовавшая в том числе во время Второй мировой войны). Занятия проводят украинские националисты, участвовавшие в боевых действиях против России и освобожденные от службы из-за ранений, а общее руководство над всем осуществляют англичане.