В украинских школах во время летних каникул для детей проводят военную и идеологическую подготовку под присмотром националистов и иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного российского подпольщика.
Собеседник информагентства сравнил данную подготовку с «Гитлерюгендом» (молодежная организация Национал-социалистической немецкой рабочей партии, действовавшая в том числе во время Второй мировой войны). Занятия проводят украинские националисты, участвовавшие в боевых действиях против России и освобожденные от службы из-за ранений, а общее руководство над всем осуществляют англичане.
«Ключевой целью является идеологическая обработка школьников. Воспитание ненависти к России и русским», — подчеркнул подпольщик.
Детей обучают, в частности, владению огнестрельным оружием, азам инженерной подготовки и оказанию первой медицинской помощи. Также им показывают наглядные материалы якобы с последствиями ударов ВС РФ по гражданским объектам, приводят искаженные примеры из истории, обвиняя Россию в бедах Украины и обеляя образ украинских националистов, в том числе Степана Бандеры.
Самых отличившихся детей впоследствии готовят к осуществлению диверсий на территории РФ, заключил источник информационного агентства.
Добавим, ранее помощник российского президента Владимир Мединский отмечал, что украинские школьные учебники учат детей ненависти к России.