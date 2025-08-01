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Омичи предпочитают покупать недвижимость в Тюменской области

Предпочтениями в покупке жилья омичами поделился омский Росреестр, подведя итоги второго квартала 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

По итогам второго квартала 2025 года, лидером предпочтений омичей по приобретению иногородней недвижимости стала Тюменская область. Этому направлению отдано 45 заявлений, или 20% от общего числа, сообщает пресс-служба ведомства.

Второе место по предпочтениям омичей в регистрации иногородней недвижимости, стала Новосибирская область — лидер прошлого рейтинга. Предпочтения Новосибирской области выражаются 37 заявлений омичей, или 17% от общего числа. На третьем месте Краснодарский край с 31 заявлением (или 14%). Четвертое и пятое место в рейтинге предпочтения омичей, поделили Москва с Московской областью (27 заявлений или 12%) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (14 заявлений или 6%).