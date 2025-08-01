Омичи предпочитают покупать недвижимость в Тюменской области

Второе место по предпочтениям омичей в регистрации иногородней недвижимости, стала Новосибирская область — лидер прошлого рейтинга. Предпочтения Новосибирской области выражаются 37 заявлений омичей, или 17% от общего числа. На третьем месте Краснодарский край с 31 заявлением (или 14%). Четвертое и пятое место в рейтинге предпочтения омичей, поделили Москва с Московской областью (27 заявлений или 12%) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (14 заявлений или 6%).