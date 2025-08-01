Земля не успокаивается: Камчатку продолжают трясти мощные афтершоки

За последние сутки на Камчатке зарегистрировано около 120 повторных подземных толчков после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
Согласно данным ведомства, магнитуда афтершоков варьировалась от 3,5 до 6,7. В населенных пунктах региона некоторые из этих толчков ощущались с интенсивностью до 5 баллов по шкале MSK-64.
Специалисты отмечают постепенное снижение сейсмической активности, однако уровень ее остается высоким. По прогнозам сейсмологов, афтершоковый процесс после основного землетрясения магнитудой 8,8 может продолжаться в течение нескольких месяцев.
Напомним, 30 июля у побережья Камчатки произошло сильнейшее землетрясение. Его магнитуда составила 8,7. Сейсмологическое событие стало сильнейшим с середины 20 века. В пресс-службе Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН уточнили, что сейчас развивается афтершоковый процесс.