В Самаре открыли мурал, посвященный зданиям в стиле модерн на улице Чапаевской

На фасаде дома № 171 по улице Чапаевской в Самаре завершено создание масштабного мурала, посвященного местной архитектуре в стиле модерн. Как сообщил в своем телеграм-канале глава города Иван Носков, над художественной композицией два месяца работали 75 волонтеров под руководством Анастасии Кнор — члена проекта «Том Сойер фест».
Носков отметил, что Кнор активно участвует в обсуждении вопросов восстановления объектов культурного наследия Самары, способствуя сохранению исторической идентичности города. На мурале изображены узнаваемые самарские здания в стиле модерн, которые, по замыслу создателей, должны стать новой городской достопримечательностью.
Глава города обратился к жителям с просьбой бережно относиться к художественной работе.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.