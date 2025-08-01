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В Самаре открыли мурал, посвященный зданиям в стиле модерн на улице Чапаевской

На фасаде дома № 171 по улице Чапаевской в Самаре завершено создание масштабного мурала, посвященного местной архитектуре в стиле модерн.

На фасаде дома № 171 по улице Чапаевской в Самаре завершено создание масштабного мурала, посвященного местной архитектуре в стиле модерн. Как сообщил в своем телеграм-канале глава города Иван Носков, над художественной композицией два месяца работали 75 волонтеров под руководством Анастасии Кнор — члена проекта «Том Сойер фест».

Носков отметил, что Кнор активно участвует в обсуждении вопросов восстановления объектов культурного наследия Самары, способствуя сохранению исторической идентичности города. На мурале изображены узнаваемые самарские здания в стиле модерн, которые, по замыслу создателей, должны стать новой городской достопримечательностью.

Глава города обратился к жителям с просьбой бережно относиться к художественной работе.

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