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Баканов: в НАСА готовы обсуждать совместные проекты с «Роскосмосом»

МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида, США), 1 авг — РИА Новости. И.о. главы НАСА Шон Даффи «дал добро» на прямые технические обсуждения между «Роскосмосом» и НАСА совместных проектов, заявил глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов.

Источник: © РИА Новости

Ранее «Роскосмос» сообщил, что глава госкорпорации Дмитрий Баканов встретился в США с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи, они обсудили работу по Международной космической станции, лунным программам, освоение дальнего космоса.

«Он (и.о. главы НАСА Шон Даффи — ред.), по сути, дал добро своим подчиненным на прямые технические обсуждения между “Роскосмосом” и НАСА совместных проектов. И мы к следующей встрече, к ноябрю-декабрю, подготовим полноценную повестку, на техническом уровне ее проработаем, чтобы выйти на какие-то уже конкретные решения», — сказал Баканов российским журналистам.

Эти решения, отметил он, «будут зависеть в том числе от геополитической обстановки и настроения во взаимоотношениях».