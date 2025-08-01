Баканов: в НАСА готовы обсуждать совместные проекты с «Роскосмосом»

«Он (и.о. главы НАСА Шон Даффи — ред.), по сути, дал добро своим подчиненным на прямые технические обсуждения между “Роскосмосом” и НАСА совместных проектов. И мы к следующей встрече, к ноябрю-декабрю, подготовим полноценную повестку, на техническом уровне ее проработаем, чтобы выйти на какие-то уже конкретные решения», — сказал Баканов российским журналистам.