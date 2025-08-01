Баканов: в НАСА готовы обсуждать совместные проекты с «Роскосмосом»

Ранее «Роскосмос» сообщил, что глава госкорпорации Дмитрий Баканов встретился в США с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи, они обсудили работу по Международной космической станции, лунным программам, освоение дальнего космоса.
«Он (и.о. главы НАСА Шон Даффи — ред.), по сути, дал добро своим подчиненным на прямые технические обсуждения между “Роскосмосом” и НАСА совместных проектов. И мы к следующей встрече, к ноябрю-декабрю, подготовим полноценную повестку, на техническом уровне ее проработаем, чтобы выйти на какие-то уже конкретные решения», — сказал Баканов российским журналистам.
Эти решения, отметил он, «будут зависеть в том числе от геополитической обстановки и настроения во взаимоотношениях».