Белстат назвал город Беларуси с самой высокой продолжительностью жизни. Информация указана в сборнике «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь», который основан на данных за 2024 год.
Из статистики следует, что наименьшая продолжительность жизни была отмечена у мужчин, которые проживают в сельской местности Могилевской области. Речь идет про 64,7 года. А вот наилучшие показатели специалисты отметили в Минске, где средняя продолжительность достигает 73,2 года.
Что касается женщин, то наименьшая продолжительность жизни оказалась в Витебской области — 76,3 года. По данному показателю в лидерах снова оказался Минск. Так, в столице средняя продолжительность жизни женщин составляет 81,8 года.
Кстати, в Минске возраст самой молодой пары, сыгравшей свадьбу, составил 16 и 15 лет.
Тем временем мы узнали, какие необычные имена минчане дают своим детям: Александра-Феликса, Иван-Чиемерие, Николай-Атилла.
Ранее Госкомимущество сказало, в каких областных центрах Беларуси самое дорогое жилье: «Цена квадратного метра подскочила сразу на 100 долларов».