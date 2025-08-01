Белстат назвал город Беларуси с самой высокой продолжительностью жизни

Из статистики следует, что наименьшая продолжительность жизни была отмечена у мужчин, которые проживают в сельской местности Могилевской области. Речь идет про 64,7 года. А вот наилучшие показатели специалисты отметили в Минске, где средняя продолжительность достигает 73,2 года.