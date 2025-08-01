Боец СВО рассказал, как провел на необитаемом острове 63 дня

Боец ВС РФ с позывным «Толстый» провел 63 дня на необитаемом острове на реке Днепр. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
Сообщается, что военному поставили задачу продержаться на определенной позиции и дождаться пересмены. Во время службы он несколько раз попадал под атаку украинской армии — ему приходилось самому оказывать себе медицинскую помощь.
После возвращения с точки из-за полученных ранений российский боец стал поваром при подразделении.
— Наши «дроноводы» доставляли мне медикаменты по небу. Сбрасывали в нужной точке, а по радио говорили, как их использовать. Так и протянул до смены, — цитирует «Толстого» Telegram-канал Минобороны.
До этого в зоне СВО российский боец с позывным «Дым» в одиночку разминировал дорогу, открыв путь для продвижения воинских подразделений. При этом боец получил осколочное ранение, но смог уехать с места взрыва.
Также стало известно, что семья в Донецкой Народной Республике несколько месяцев прятала заблудившегося раненого бойца ВС РФ от украинских солдат. При этом в одном из соседних домов жили бойцы Вооруженных сил Украины, которые иногда даже заходили к соседям.