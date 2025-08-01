Также стало известно, что семья в Донецкой Народной Республике несколько месяцев прятала заблудившегося раненого бойца ВС РФ от украинских солдат. При этом в одном из соседних домов жили бойцы Вооруженных сил Украины, которые иногда даже заходили к соседям.