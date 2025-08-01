Инсайдер Карпов: «Крылья» возьмут защитника Никиту Чернова в бесплатную аренду

Иван Карпов уточнил: 29-летний футболист столичного «Спартака» отправится в Самару до конца нынешнего сезона.
Ранее агент защитника «красно-белых» Владимир Кузьмичев говорил, что «зелено-бело-синие» отправили игроку самое привлекательное предложение. Хотя им интересовался и ФК «Сочи».
Сам Чернов выступал за волжан с 2019-го по 2022 год. Выходил в 76 встречах, забил пять мячей и оформил четыре ассиста. Позже перешел в «Спартак». А до этого был в ЦСКА, «Урале», «Енисее» и «Балтике».
Инсайдер Иван Карпов сообщает: защитник прибудет в Самару в ближайшее время для перехода по бесплатной аренде на сезон. «КС» будут выплачивать ему только половину зарплаты (4,5 млн рублей в месяц). Остальное — на москвичах. Телеграм-канал «Топи за “Крылья” пишет о 3−3,5 млн рублей.
На днях стало известно, что Иван Лепский, Владимир Хубулов и Владислав Шитов не сыграют за «зелено-бело-синих» в матче третьего тура РПЛ против «Ростова» из-за травм.
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