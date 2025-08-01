Камера у двери и записки с оскорблениями обернулись судом в Хабаровском крае

Вторая женщина подала встречный иск. Якобы соседка установила видеокамеру напротив ее квартиры, следит за ней, провоцирует конфликты и настраивает против нее других жильцов. Также она настаивала на том, что первая получила оскорбления именно от истца. Суд первой инстанции отклонил ее исковые требования.