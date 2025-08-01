Камера у двери и записки с оскорблениями обернулись судом в Хабаровском крае

В Хабаровском крае рассмотрели гражданское дело по взаимным искам двух соседок из многоквартирного дома. Каждая из сторон обвинила другую в оскорблениях и требовала компенсацию морального вреда по 100 тысяч рублей. Судебное разбирательство дошло до кассации. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сначала суд первой инстанции частично поддержал иск одной из женщин. Она рассказала, что соседка нецензурно выражалась в ее адрес во дворе и оставляла в почтовом ящике письма с оскорблениями. Суд взыскал с ответчицы 15 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Вторая женщина подала встречный иск. Якобы соседка установила видеокамеру напротив ее квартиры, следит за ней, провоцирует конфликты и настраивает против нее других жильцов. Также она настаивала на том, что первая получила оскорбления именно от истца. Суд первой инстанции отклонил ее исковые требования.
«Однако апелляция частично пересмотрела решение. Было установлено, что камера действительно фиксировала происходящее у двери квартиры и могла собирать сведения о частной жизни без согласия. Суд обязал владелицу демонтировать устройство и также выплатить 15 тысяч рублей компенсации», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.
Кассационный суд оставил это решение без изменений. Судебная коллегия пришла к выводу, что действия обеих сторон нарушили личные права друг друга.