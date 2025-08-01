Для третьего квартала 2025 года в Башкирии утвердили новую среднюю рыночную стоимость жилья

Новый показатель будет использоваться для расчета субсидий, выделяемых льготникам на приобретение жилья. Согласно документу, в период с июля по сентябрь стоимость одного «квадрата» составит 115 862 рубля. Для сравнения, во втором квартале этот показатель был равен 113 532 рублям, а в первом — 110 658 рублям.