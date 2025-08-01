Для третьего квартала 2025 года в Башкирии утвердили новую среднюю рыночную стоимость жилья

В Башкирии установили среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья на третий квартал текущего года. Соответствующий приказ Министерства строительства и архитектуры республики был опубликован на портале правовой информации региона.
Новый показатель будет использоваться для расчета субсидий, выделяемых льготникам на приобретение жилья. Согласно документу, в период с июля по сентябрь стоимость одного «квадрата» составит 115 862 рубля. Для сравнения, во втором квартале этот показатель был равен 113 532 рублям, а в первом — 110 658 рублям.
Льготные субсидии на жильё предусмотрены для многодетных и молодых семей, ветеранов боевых действий, инвалидов, а также граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Расчет субсидий осуществляется на основе методики, утверждённой Министерством строительства и ЖКХ России.
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