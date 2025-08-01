Британцы не назвали ни одного малыша Киром после прихода Стармера к власти

Утверждается, что впервые за всю историю наблюдений ни одна семья не выбрала имя Кир для своего сына в течение целого года. В 2023 году, по данным издания, это имя получили четверо мальчиков, проживающих в Англии и Уэльсе, где сосредоточено около 87% населения Великобритании. Газета подчеркивает, что в отличие от ситуации с Борисом Джонсоном и Риши Сунаком, чьи имена после их вступления в должность, наоборот, стали более популярными, в случае с Киром Стармером наблюдается обратная тенденция.