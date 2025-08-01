Британцы не назвали ни одного малыша Киром после прихода Стармера к власти

После того как Кир Стармер занял пост премьер-министра Великобритании в июле 2024 года, ни одному новорожденному в Англии и Уэльсе не было дано имя Кир. Такую информацию опубликовала The Daily Mail, ссылаясь на сведения, предоставленные Национальной статистической службой (ONS).
Утверждается, что впервые за всю историю наблюдений ни одна семья не выбрала имя Кир для своего сына в течение целого года. В 2023 году, по данным издания, это имя получили четверо мальчиков, проживающих в Англии и Уэльсе, где сосредоточено около 87% населения Великобритании. Газета подчеркивает, что в отличие от ситуации с Борисом Джонсоном и Риши Сунаком, чьи имена после их вступления в должность, наоборот, стали более популярными, в случае с Киром Стармером наблюдается обратная тенденция.
Известно, что Стармер признавался в нелюбви к своему имени в детстве. По информации The Daily Mail, он был назван в честь Кира Харди, лидера Лейбористской партии Великобритании начала XX века (1906−1908). В 2020 году сам Стармер возглавил лейбористов.
Согласно статистике ONS, имя Мухаммед остается самым распространенным именем для мальчиков в Англии и Уэльсе уже второй год подряд. В 2024 году так назвали 5,7 тыс. новорожденных, что на 23% превышает показатель предыдущего года. Второе и третье места по популярности заняли имена Ноа и Оливер. При этом издание отмечает, что с учетом различных вариантов написания имени Мухаммед оно лидирует по популярности на протяжении последних десяти лет. Среди женских имен наиболее популярными стали Оливия, Амелия и Лили.