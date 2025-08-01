Гендиректор «Акрона» Алексей Власов попрощался с тольяттинским клубом

Он работал с «красно-черными» с 2021 года. Его сменит Константин Клюшев.
Алексей Власов выходил с «Акроном» в финал Пути регионов Кубка в сезоне 2022−2023. Тогда же взял с тольяттинцами бронзу Первой лиги и пробился с ними в Премьер-лигу, получил награду лучшему гендиректору ФНЛ.
А в дебютном розыгрыше РПЛ волжане стали девятыми. Также победили в двух матчах дерби Самарской области с одинаковым счетом 2:0.
«Клуб развивался и в других направлениях. Заключил коммерческие контракты с крупными стратегическими партнерами и получил маркетинговую идентичность. В 2022-м произошел ребрендинг и появился слоган “Молодой и Звонкий”. Реализованы социальные, коммерческие и маркетинговые проекты, получившие локальный и федеральный успех», — напомнили в клубе.
Плюс «красно-черные» выиграли две награды премии Герои РПЛ. Об уходе Власова писали еще в марте. Но теперь в команде приняли окончательное решение. Заменит его Константин Клюшев. Последние 9 месяцев он был исполнительным директором.
Недавно воспитанники тольяттинский «Академии Коноплева» встретились с Леонидом Слуцким в Китае.
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