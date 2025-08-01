В Прикамье обнаружили небезопасную баржу, возившую авто без лицензии

Баржа, нарушающая требования безопасности и перевозившая автомобили без лицензии, была обнаружена в Пермском крае, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Как рассказывает ведомство, проверка в сфере безопасности судоходства была проведена в регионе Пермской транспортной прокуратурой. Нарушения законодательства удалось выявить в работе несамоходного парома «К-2820» и судна «Седой Урал».
В частности, проблемы у владельца судов возникли с пожарной безопасностью — она не соответствовала требованиям технического регламента. Кроме того, выяснилось, что перевозка автомобилей на маломерном пароме велась без необходимой лицензии на транспортировку опасного груза. Наличие такого документа в данном случае обязательно.
После проверки прокуратура внесла юрлицу представление, возбудила два административных дела по статьям КоАП РФ «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без лицензии» и «Нарушение требований технических регламентов». Контроль за устранением нарушений ведёт транспортная прокуратура.