В Прикамье обнаружили небезопасную баржу, возившую авто без лицензии

В частности, проблемы у владельца судов возникли с пожарной безопасностью — она не соответствовала требованиям технического регламента. Кроме того, выяснилось, что перевозка автомобилей на маломерном пароме велась без необходимой лицензии на транспортировку опасного груза. Наличие такого документа в данном случае обязательно.