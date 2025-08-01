Не жди чуда от розетки: Кишинев останется без света — публикуем список адресов

В двух столичных секторах в пятницу запланированы отключения электричества.
Публикуем список адресов.
Центр:
Г. Асаки, 71, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 77, 77z, 79, 79/1, 79/2 — с 08:50 до 16:15.
А. чел Бун, 1−3, 2−18, Колумна, 44−48, 54, 54E, 56−58, 47−51, 55, Измаил, 47, 47G, 86, M. Варлаам, 26, 32, 41, 46−52, 9999, Тигина, 42−54, 59−61, 9999 — с 08:50 до 16:20.
Чеканы:
И. Виеру, 1, 3, 3/1, 3/2, ¾, ⅗, 4, 6/3, 8, 8/1, 8/2, 10, M. Садовяну, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 9001, 9999, M. чел Бэтрын, 21a, 21/1, 23, 23/3, 23/4, 27, 27/3 — с 09:20 до 16:30.