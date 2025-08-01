Силовики провели рейд в Ленинском районе Перми

В ходе рейда силовики задержали троих подозреваемых по уголовным делам, а также мужчину, находившегося в федеральном розыске. По итогам проверки документов у иностранных граждан выявлено два факта фиктивной постановки мигрантов на учет по месту пребывания. Также в ходе проверки иностранцев пресечено 21 административное правонарушение, связанное с правилами въезда либо пребывания в РФ и осуществления трудовой деятельности.