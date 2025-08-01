В Октябрьском бывший начальник ОБЭП ОМВД получил 4 года колонии за крупную аферу

По данным ведомств, в декабре 2022 года экс-сотрудник полиции вместе с двумя сообщниками, также бывшими коллегами, выманил у жителя Октябрьского 2,5 миллиона рублей. Потерпевший, подозреваемый в незаконной продаже алкоголя, передал деньги, поверив обещаниям о смягчении меры пресечения и переквалификации дела на менее тяжкую статью. Однако обвиняемые не имели возможности повлиять на решение следствия, а полученные средства присвоили.