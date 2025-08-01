В Октябрьском бывший начальник ОБЭП ОМВД получил 4 года колонии за крупную аферу

В башкирском городе Октябрьском вынесли приговор бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местного МВД. 34-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Подробности рассказали сотрудники Объединенной пресс-службы судов республики, а также прокуратуры и Следственного комитет региона.
По данным ведомств, в декабре 2022 года экс-сотрудник полиции вместе с двумя сообщниками, также бывшими коллегами, выманил у жителя Октябрьского 2,5 миллиона рублей. Потерпевший, подозреваемый в незаконной продаже алкоголя, передал деньги, поверив обещаниям о смягчении меры пресечения и переквалификации дела на менее тяжкую статью. Однако обвиняемые не имели возможности повлиять на решение следствия, а полученные средства присвоили.
Бывший полицейский признал вину. Октябрьский городской суд назначил ему 4 года колонии общего режима с запретом занимать должности в правоохранительных органах в течение 2,5 лет. Также с него взыскали два миллиона рублей в пользу потерпевшего.
Уголовные дела в отношении его соучастников, включая бывшего начальника отдела полиции, продолжают рассматриваться. На имущество фигурантов наложен арест для обеспечения возмещения ущерба.
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