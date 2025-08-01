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Астрофизики рассказали об основных астрономических событиях августа

Астрофизики из Московского планетария рассказали, какие астрономические события можно будет увидеть в августе.

Астрофизики из Московского планетария рассказали, какие астрономические события можно будет увидеть в августе. Одним из таких событий станет пик метеорного потока Персеиды.

Персеиды достигнут максимума 12 августа, количество метеоров в час предположительно будет достигать 150 в час. Их будет видно в любой части неба. Рекомендуется смотреть за ними из мест, далеких от городской засветки.

Московский Планетарий также рассказал, что 9 августа будет полнолуние и весь месяц в сумеречном небе северных широт ожидаются серебристые облака.

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