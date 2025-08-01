В РПЦ рассказали, кому молиться от землетрясений и цунами

Также специальные прошения можно увидеть и в церковных сборниках. Священник отметил, что главный аспект молитвы — это внутреннее состояние верующего. Постернак добавил, что молитва должна исходить от души: человек должен настроиться на диалог с Богом. Во время мольбы нужно искренне раскаяться за совершенные грехи и молить о защите себя и близких.