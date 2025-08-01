В РПЦ рассказали, кому молиться от землетрясений и цунами

В православии отсутствуют специальные молитвы от землетрясений и цунами, так как на Руси подобных бедствий не существовало. Об этом рассказал декан историко-филологического факультета ПСТГУ и иерей Андрей Постернак.
При этом иерей отметил, что в молитвенниках можно найти прошения от любых стихийных катастроф.
По его словам, особенное почтение имеет пророк Илия, которого считают защитником, способного умолить Господа смягчить свой гнев и даровать людям покой.
Также специальные прошения можно увидеть и в церковных сборниках. Священник отметил, что главный аспект молитвы — это внутреннее состояние верующего. Постернак добавил, что молитва должна исходить от души: человек должен настроиться на диалог с Богом. Во время мольбы нужно искренне раскаяться за совершенные грехи и молить о защите себя и близких.
— Можно произнести короткую молитву: «Святой пророк Илия! Моли Бога о нас и о всей земле нашей. Умоли Господа прекратить гнев Его и даровать нам милость и покой. Помоги нам укрепиться в вере, избавиться от страха и обрести защиту Божию», — рассказал Андрей Постернак в беседе с Life.ru.
Протоиерей Александр Никольский отметил, что обращаться к Господу с молитвой после употребления алкоголя можно, если человек понимает, что делает и говорит. Выпивший человек может молиться, но ему не стоит делать из этого «пьяное представление».
Священник Георгий Петров в свою очередь отметил, что некоторые молитвы, в том числе попытки обратиться за помощью к злым силам или бесам, считаются запретными в Русской православной церкви (РПЦ).