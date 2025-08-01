Врач рассказала о влиянии черники и моркови на зрение

Черника и морковь полезны для здоровья глаз, продукты действительно содержат полезные элементы, но их результативность перееоценивают. Это подтвердила врач-офтальмолог Элина Санторо в беседе с NEWS.ru.
— В чернике обнаружено 15 различных антоцианозидов. Если на постоянной основе есть эту ягоду, то это улучшит ночное зрение и снизит риск развития катаракты. А в моркови содержания бета-каротин, иначе это витамин А, который оказывает пользу на роговицу, — подчеркнула специалист.
Однако витамин А есть не только в моркови, также полезно кушать печень, рыбу и молочные продукты. Если человек уже имеет глаукому или дегенерацию желтого пятна, то для излечения одних ягод будет мало. Поэтому стоит включить в рацион совмещая с медицинским лечением и каплями.