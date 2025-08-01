Врач рассказала о влиянии черники и моркови на зрение

Однако витамин А есть не только в моркови, также полезно кушать печень, рыбу и молочные продукты. Если человек уже имеет глаукому или дегенерацию желтого пятна, то для излечения одних ягод будет мало. Поэтому стоит включить в рацион совмещая с медицинским лечением и каплями.