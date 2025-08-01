Выпускникам юридического института МВД вручили дипломы в Хабаровске

«Сегодня по традиции мы собрались на площади “Город воинской славы”, чтобы отметить важное событие. Вы выбрали одну из самых ответственных профессий. Погоны надевают один раз и навсегда. И присяга у вас тоже одна — служить Родине. Ваша главная задача — сохранить устойчивость власти», — сказал Сергей Кузнецов.