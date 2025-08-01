Выпускникам юридического института МВД вручили дипломы в Хабаровске

В Хабаровске прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Дальневосточного юридического института МВД России имени И. Ф. Шилова. Мероприятие состоялось на площади «Город воинской славы». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Поздравить выпускников прибыли заместитель министра внутренних дел России — начальник Следственного департамента МВД РФ генерал-полковник юстиции Сергей Лебедев, руководство силовых структур, а также вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов.
В этом году семь лейтенантов полиции получили золотые медали «За отличное окончание образовательной организации высшего образования системы МВД России». Дипломы специалиста с отличием вручены 35 выпускникам.
Выступая на площади, Сергей Лебедев поблагодарил руководство института и преподавателей за подготовку молодых сотрудников, а также обратился к родителям и выпускникам.
«Благодарю руководство и коллектив института за то, что делали всё возможное для становления и обучения курсантов. Родителям — за поддержку. Выпускникам желаю здоровья и успехов в службе», — сказал Сергей Лебедев.
Начальник института генерал-майор полиции Александр Буховец зачитал поздравительную телеграмму от заместителя министра внутренних дел РФ Владимира Кубышко, переданную от имени министра МВД Владимира Колокольцева.
От имени губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина с напутственными словами выступил вице-губернатор Сергей Кузнецов:
«Сегодня по традиции мы собрались на площади “Город воинской славы”, чтобы отметить важное событие. Вы выбрали одну из самых ответственных профессий. Погоны надевают один раз и навсегда. И присяга у вас тоже одна — служить Родине. Ваша главная задача — сохранить устойчивость власти», — сказал Сергей Кузнецов.
Выпускники и руководство института возложили цветы к Вечному огню на площади Славы. После торжественного мероприятия Сергей Лебедев побывал в институте, где также возложил цветы к бюсту генерал-лейтенанта милиции Ивана Федоровича Шилова.