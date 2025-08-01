Россияне стали массово скупать Wi-Fi-роутеры на фоне блокировок связи

Люди стали меньше пользоваться мобильным интернетом из-за блокировок, следует из данных.
В России резко увеличились продажи Wi-Fi-роутеров на фоне участившихся отключений мобильного интернета. Об этом заявили продавцы на маркетплейсах и операторы широкополосного доступа.
«Интересно, что динамика проводных роутеров для домашнего интернета, рост продаж которых составил 134%, значительно обогнала мобильные роутеры (они “подросли” на 85%)», — отметили в пресс-службе Wildberries, передают «Известия».
Причиной такого скачка продавцы и операторы считают перебои и ограничения мобильного доступа в ряде российских регионов. «Ситуация с периодическими ограничениями мобильного доступа подчеркнула конкурентные преимущества фиксированного интернета и Wi-Fi, в числе которых скорость передачи данных и отсутствие лимитов на трафик», — сообщили в пресс-службе «Ростелекома».
По информации компании, в июне-июле 2025 года число заявок на подключение фиксированного интернета от корпоративных клиентов выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наиболее активно подключение заказывают представители малого и среднего бизнеса — им необходим стабильный канал связи для работы кассовых аппаратов, информационных систем и предоставления интернета посетителям.
Ограничения мобильного интернета в российских регионах вводят для безопасности жителей. Чаще всего такие меры связаны с угрозой атаки беспилотников. Где в России 1 августа наблюдаются проблемы со связью — в материале URA.RU.