Россияне стали массово скупать Wi-Fi-роутеры на фоне блокировок связи

По информации компании, в июне-июле 2025 года число заявок на подключение фиксированного интернета от корпоративных клиентов выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наиболее активно подключение заказывают представители малого и среднего бизнеса — им необходим стабильный канал связи для работы кассовых аппаратов, информационных систем и предоставления интернета посетителям.