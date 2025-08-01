Цены на яйца упали до показателей 2023 года

Яйца подешевели более, чем на 30%, отметил Станислав Богданов.
В России стоимость куриных яиц в рознице с начала 2025 года снизилась на 36,5%, достигнув самого низкого уровня с августа 2023 года. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
«С начала года куриное яйцо подешевело на 36,5%. Текущий уровень цен на куриное яйцо самый низкий с августа 2023 года», — рассказал Богданов в беседе с РИА Новости. По его словам, только с начала июня яйца в торговых сетях подешевели еще на 6,5%, и средняя цена десятка составляет сейчас около 63 рублей. Изменения в розничных ценах связаны с динамикой отпускных цен производителей и поставщиков.
Богданов также отметил, что за летние месяцы дешевеют и другие продукты. В частности, овощи борщевого набора стали доступнее благодаря поступлению продукции нового урожая и сезонному снижению цен. Согласно данным АКОРТ, с начала июня по 20 июля в магазинах капуста подешевела на 28,4% (до 41,5 рубля за килограмм), свекла — на 26% (до 62 рублей), картофель — на 23% (до 60 рублей за килограмм), а рис — на 7% (до 60 рублей). В ряде торговых сетей килограмм картофеля можно купить по цене от 30 рублей.
Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут предупреждала, что резкое снижение цен на куриные яйца в первой половине 2025 года носит временный характер и осенью ожидается их рост, что может повлиять на инфляцию. По данным Росстата, удешевление яиц было связано с переизбытком продукции и снижением спроса, а производители были вынуждены понижать цены, чтобы избежать убытков.