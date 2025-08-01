Цены на яйца упали до показателей 2023 года

Богданов также отметил, что за летние месяцы дешевеют и другие продукты. В частности, овощи борщевого набора стали доступнее благодаря поступлению продукции нового урожая и сезонному снижению цен. Согласно данным АКОРТ, с начала июня по 20 июля в магазинах капуста подешевела на 28,4% (до 41,5 рубля за килограмм), свекла — на 26% (до 62 рублей), картофель — на 23% (до 60 рублей за килограмм), а рис — на 7% (до 60 рублей). В ряде торговых сетей килограмм картофеля можно купить по цене от 30 рублей.