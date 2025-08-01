В Хабаровске на родителей юных купальщиков составили порядка 40 протоколов

Контроль за безопасностью на водных объектах продолжится в крае до конца лета. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», уже сейчас специалисты провели больше одной тысячи профилактических рейдов, вручили около семи тысяч памяток — всё для того, чтобы уберечь людей от гибели. С начала сезона вода унесла жизни уже 23 человек.
Для того, чтобы снизить количество несчастных случаев на воде, в крае увеличили штраф за купание. Раньше за это в зоне действия знака «Купаться запрещено!» грозил штраф от 500 до 1000 рублей. Теперь, после принятия закона на внеочередном заседании Законодательной Думы, сумма увеличилась до 5 тысяч рублей.
— Ежедневно около 40 сотрудников администрации и подведомственных учреждений выходят в профилактические рейды. Разговариваем с купающимися, выдаем памятки, напоминаем о том, в Амуре есть много мест с водоворотами, сильным течением, также в необорудованных для купания местах не обследовано дно. Примерно 80% людей соглашаются с доводами, понимают и выходят из воды. Труднее всего убедить в небезопасности такого купания хабаровчан 50 лет и старше, — говорит главный специалист управления по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска Дмитрий Соловьев.
Помимо рейдов по берегу, работа ведется и с воды. Когда температура воздуха доходит до +25 градусов и выше, по три раза в неделю проводится патрулирование на катере.
— В рейд заступают спасатели, представители комитетов и инспекторы по делам несовершеннолетних. Завидев купающихся детей, отправляем их на берег, проводим беседу, звоним родителям. Зачастую взрослые даже не подозревают о том, что их ребенок отправился к воде, — объясняет собеседник. — Бывает, что юные хабаровчане просто заходят в воду «намочить ноги», но и это может обернуться трагедией, в том числе, когда не известны особенности дна. Например, в районе Богачева в этом сезоне утонула девочка, которая даже не купалась — ее подхватило и унесло волной прошедшего катера. Спасти ее не удалось.
В этом сезоне на родителей составлено 40 протоколов. Их привлекают к ответственности по части 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Грозят протоколы также и взрослым хабаровчанам, купающимся в неразрешенных местах.
Кстати, число мест, которых контролируют спасатели, стало больше. Если в прошлом году таковых было четыре, сейчас — 10 (в Центральном, Кировском, Краснофлотском и Индустриальном районах).
— Также этим летом было решено разместить дополнительные информационные стенды в местах, опасных для купания — «Здесь утонул человек». В городе 20 таких мест, где за последние 10 лет чаще всего случались происшествия на воде. Всего запланировано установить 36 подобных аншлагов, — подытожил Дмитрий Соловьев.