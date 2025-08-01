В Хабаровске на родителей юных купальщиков составили порядка 40 протоколов

— В рейд заступают спасатели, представители комитетов и инспекторы по делам несовершеннолетних. Завидев купающихся детей, отправляем их на берег, проводим беседу, звоним родителям. Зачастую взрослые даже не подозревают о том, что их ребенок отправился к воде, — объясняет собеседник. — Бывает, что юные хабаровчане просто заходят в воду «намочить ноги», но и это может обернуться трагедией, в том числе, когда не известны особенности дна. Например, в районе Богачева в этом сезоне утонула девочка, которая даже не купалась — ее подхватило и унесло волной прошедшего катера. Спасти ее не удалось.