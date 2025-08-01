В Красноярске закончились скидки на проезд в автобусах

С 1 августа в Красноярске завершилась акция, предоставлявшая скидку на оплату проезда в общественном транспорте через СБП.
Скидка в 9 рублей действовала на протяжении четырех месяцев — с 1 апреля по 31 июля.
Теперь стоимость проезда в автобусах составляет 44 рубля, а на электротранспорте — 40 рублей, что является результатом повышения тарифов, введенного в прошлом году.
Запуск акции был направлен на то, чтобы пассажиры могли ознакомиться с новыми возможностями и выбрать наиболее удобный способ оплаты. По данным мэрии, с начала действия акции количество оплат через СБП увеличилось в четыре раза.
Ранее рассказывали, что прокуратура проверяет обстоятельства возгорания автобуса в Красноярске.