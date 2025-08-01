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Баканов назвал раздутой тему утечки воздуха с МКС

Глава Роскосмоса заявил, что утечка не влияет на жизнеобеспечение МКС.

Источник: Аргументы и факты

Тема утечки воздуха в переходном модуле российского сегмента МКС раздута, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Он подчеркнул, что с марта по июль утечки сократились в десять раз, передает РИА Новости. «Даже в какой-то момент мы подумали, что их и нет в принципе», — сказал Баканов.

Глава Роскосмоса добавил, что работа с такими проблемами ведется уже более шести лет. В настоящее время утечка не влияет на жизнеобеспечение станции, она фиксируется в переходном, а не в каком-то центральном модуле. «И здесь мы совместно с NASA все вопросы отрабатываем, и с их стороны каких-то опасений нет», — отметил Дмитрий Баканов.

Ранее замгендиректора Роскосмоса Сергей Крикалев сообщил, что уровень утечки воздуха в российском сегменте МКС заметно снизился после проведенных ремонтных работ.

Сообщалось также, что Баканов и и.о. директора NASA Шон Даффи договорились об эксплуатации МКС до 2028 года.