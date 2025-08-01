Баканов назвал раздутой тему утечки воздуха с МКС

Глава Роскосмоса добавил, что работа с такими проблемами ведется уже более шести лет. В настоящее время утечка не влияет на жизнеобеспечение станции, она фиксируется в переходном, а не в каком-то центральном модуле. «И здесь мы совместно с NASA все вопросы отрабатываем, и с их стороны каких-то опасений нет», — отметил Дмитрий Баканов.