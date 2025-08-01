Уникальная находка у орнитологов: под Петербургом впервые заметили горную трясогузку

Горная трясогузка живет в отдельных местах на большой территории от Европы до Восточной Азии, то есть ареал ее обитания широкий, но фрагментированный. Ближайшие к нам точки гнездования находятся далеко — по Уральским горам на востоке и реке Одер на западе. В европейской части России горная трясогузка встречается крайне редко. Селиться она предпочитает около воды, и в заповеднике она появилась именно в водных биотопах.