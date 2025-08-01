Уникальная находка у орнитологов: под Петербургом впервые заметили горную трясогузку

Волонтёр Екатерина Хлебникова заметила горную трясогузку (Motacilla cinerea) 18 июля в окрестностях Ладожской орнитологической станции. «Это первая достоверная встреча данного вида в регионе, что делает находку по-настоящему уникальной и значимой для науки», — отмечается в сообщении. Птичка внешне напоминает жёлтую трясогузку, но отличается характерной окраской: белые бока контрастируют с ярко-жёлтой грудью и подхвостьем.
Горная трясогузка живет в отдельных местах на большой территории от Европы до Восточной Азии, то есть ареал ее обитания широкий, но фрагментированный. Ближайшие к нам точки гнездования находятся далеко — по Уральским горам на востоке и реке Одер на западе. В европейской части России горная трясогузка встречается крайне редко. Селиться она предпочитает около воды, и в заповеднике она появилась именно в водных биотопах.
«Каждая новая встреча редкого или ранее не отмеченного в регионе вида — это не просто орнитологическая находка. Подобные наблюдения — важный индикатор природных процессов, в том числе глобального потепления и адаптации видов к новым условиям среды. Появление горной трясогузки в Нижне-Свирском заповеднике — важный вклад в понимание динамики ареалов и биоразнообразия», — отмечает и. о. директора ФГБУ «Нижне-Свирский государственный заповедник» Роман Холод.