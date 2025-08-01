Игрок «Крыльев» Баньяц: постараемся стать чемпионами, почему бы и нет

25-летний полузащитник самарцев Михайло Баньяц высказался об уровне своей новой команды и объяснил, чего не хватает «КС» прямо сейчас.
Сербский футболист присоединился к «Крыльям» в июле нынешнего года. С ними подписал 3-летнее соглашение. Пока сыграл в двух матчах (по одному в РПЛ и Кубке). Результативными действиями не отметился.
До «зелено-бело-синих» выступал за «Краснодар», ФК «Бачка Топола» и «Инджию». Оценивается в 1,7 млн евро или порядка 156,1 млн рублей. Недавно Баньяц сравнил условия в самарском клубе с теми, что есть у «быков»:
«“Краснодар” имеет то, чего нет в Европе, но и у “Крыльев” хорошая база. Там есть все, что нужно для футболиста».
Добавил: в будущем «Крылья Советов» вполне могут претендовать на чемпионство. Пока у волжан после двух туров четыре очка и пятое место в таблице. Ранее разошлись ничьей с «Акроном» — 1:1 и одолели «Пари НН» — 2:0 (6+).
«Постараемся, почему бы и нет. Сейчас нужно начать продолжать показывать такую же игру», — подчеркнул Михайло Баньяц.
В разговоре с Metaratings.ru уточнил: «Крылья» — команда топ-5 чемпионата.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «зелено-бело-синие» возьмут 29-летнего защитника «Спартака» Никиту Чернова в бесплатную аренду на сезон.
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