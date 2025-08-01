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Больше 220 тыс. москвичей получили жилье по программе реновации

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Более 220 тыс. жителей столицы получили квартиры по программе реновации. Программа стала одним из самых крупных проектов по обновлению жилья, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Freepik

«Сотни тысяч москвичей получили новые квартиры: 8 лет программе реновации. За это время она стала одним из самых крупных в мире проектов по обновлению жилья. Построено 410 домов, еще около 500 — в работе. Больше 220 тысяч москвичей уже получили новые квартиры или готовятся к переезду. В городе появилось свыше 1 000 новых детских и спортивных площадок», — говорится в сообщении.

По словам мэра, программа занимается не только постройкой домов, но и благоустраивает дворы и придомовые территории, используя современные технологии. Также Собянин отмечает, что почти 100% материалов, которые используются в строительстве, являются отечественным производством.

«Но самое главное в программе, что люди получают жилье в своем привычном районе. И, как обычно говорят новоселы, — все то же самое, только намного лучше», — подытожил мэр Москвы.

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