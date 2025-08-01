Главные новости 1 августа 2025 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести ограничения в отношении России, но добавил, что у него нет уверенности в том, что рестрикции будут эффективны. Необходимость санкций республиканец обосновывает стремлением оказать давление на Россию для урегулирования конфликта с Украиной.