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Главные новости 1 августа 2025 года

Последние новости за сегодня — 1 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 1 августа 2025.

Трамп заявил о неуверенности в эффективности санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести ограничения в отношении России, но добавил, что у него нет уверенности в том, что рестрикции будут эффективны. Необходимость санкций республиканец обосновывает стремлением оказать давление на Россию для урегулирования конфликта с Украиной.

Президент США назвал удары РФ по Украине отвратительными

Американский лидер Дональд Трамп, говоря о российско-украинском конфликте, выразил недовольство тем, что его усилия по урегулированию кризиса не приносят ожидаемого результата, и заявил, что действия России его «очень печалят». Он уточнил, что считает атаки по Украине «отвратительными».

Вашингтон вводит пошлины против десятков стран

Белый дом объявил о вступлении в силу торговых пошлин в отношении товаров десятков стран. Размер торговых тарифов варьируется от 10 до 41%. Наиболее высокие пошлины введены в отношении Сирии, Мьянмы, Швейцарии, Ирака, Сербии и ЮАР. Тарифы вступают в действие с 7 августа.

Британские наемники участвовали в высадке под Херсоном

Стало известно, что в составе украинских войск, которые пытались высадиться на Тендеровской косе в Херсонской области в ночь на 28 июля, были наемники из Великобритании. Операция ВСУ была безуспешной — российские войска пресекли действия противника. Украинский десант понес значительные потери.

Южная Корея и США намерены разоружить КНДР

Сеул и Вашингтон планируют избавить Северную Корею от ядерного оружия. Об этом в МИД Южной Кореи заявили после встречи министра иностранных дел страны Чо Хена и госсекретаря США Марко Рубио 31 июля. Стороны договорились также о поддержке совместной обороноспособности.

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