Михаил Ефремов сделал щедрый подарок семье, которую хотел выселить из квартиры ради денег

Однако выйдя из колонии, актёр изменил свои планы и отношение к ситуации. Михаил Ефремов оформил дарственную на Громовых и даже оплатил услуги юриста и государственную пошлину, потратив около 50 тысяч рублей. Родственники, опасавшиеся остаться без жилья, были приятно удивлены решением артиста.