Михаил Ефремов сделал щедрый подарок семье, которую хотел выселить из квартиры ради денег

Изначально пенсионер планировал завещать Громовым свою трёхкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте в Москве. Однако Ефремов уговорил дядю не составлять завещание, планируя после его смерти выселить Громовых, продать квартиру и получить половину стоимости — 15 миллионов рублей.
Однако выйдя из колонии, актёр изменил свои планы и отношение к ситуации. Михаил Ефремов оформил дарственную на Громовых и даже оплатил услуги юриста и государственную пошлину, потратив около 50 тысяч рублей. Родственники, опасавшиеся остаться без жилья, были приятно удивлены решением артиста.
Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов расстался со своей женой после 23 лет брака. Пятая супруга Софья Кругликова приняла решение о разводе из-за непрекращающихся разногласий. Причиной также стали свидания актёра в исправительной колонии с Дарьей Белоусовой, которой 41 год.