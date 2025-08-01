Стало известно, какую святую могут сделать покровительницей молодежи

— Святая великомученица Марина является ярким примером стойкости и мужества в юном возрасте… Ее житие широко известно и включает чудеса, которые она совершала, помогая людям в беде. Это делает ее фигурой, к которой подростки могут обращаться за молитвенной поддержкой в своих нуждах, будь то учеба, личные проблемы или духовный поиск, — цитирует обращение Life.ru.