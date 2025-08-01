Стало известно, какую святую могут сделать покровительницей молодежи

Активисты из центра «Сорок Сороков» обратились к патриарху Кириллу с просьбой признать святую великомученицу Марину (Маргариту) Антиохийскую покровительницей подростков.
По мнению правозащитников, такое решение поможет укрепить связь молодежи с религией и предоставит им небесную заступницу, которая поддержит молодое поколение в тяжелых ситуациях.
Общественники считают, что жизнь и подвиги святой схожи с вызовами, с которыми сталкиваются современные подростки: так, Марина умерла мучительной смертью в 15 лет — в этом возрасте она с жестокими испытаниями, включая давление со стороны языческих властей, требовавших отречения от христианства. Но несмотря на юный возраст, святая проявила духовную зрелость и отказалась приносить жертвы идолам.
— Святая великомученица Марина является ярким примером стойкости и мужества в юном возрасте… Ее житие широко известно и включает чудеса, которые она совершала, помогая людям в беде. Это делает ее фигурой, к которой подростки могут обращаться за молитвенной поддержкой в своих нуждах, будь то учеба, личные проблемы или духовный поиск, — цитирует обращение Life.ru.
Представители Русской православной церкви рассказали, что Бог дал людям интимную близость для наслаждения и рождения детей. При этом некоторые люди сводят этот процесс к «банальной пошлости». По словам священнослужителей, неспособность принять необходимость чистоты и целомудрия приводит к блуду — одному из семи смертных грехов.