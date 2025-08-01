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Бесплатные автобусы запустили в Самаре из-за сокращения маршрутов трамваев

Самарцы смогут воспользоваться бесплатными автобусами, пока идет ремонт на улице Аэродромной.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре начался ремонт теплотрассы на улице Аэродромной. Из-за этого пришлось скорректировать маршрут движения автобуса № 70 и трамваев № 3, № 4, № 11 и № 23. Чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, власти запустили бесплатные автобусы.

— Перевозки организуют от сквера Санфировой до улицы Красных Коммунаров, — сообщила пресс-служба администрации Самары.

Со стороны сквера Санфировой первые автобусы будут выезжать в 06.00, а последний рейс — в 21.40. С улицы Красных Коммунаров бесплатные автобусы будут ездить с 06.20 до 22.00. В мэрии пообещали, что интервал движения составит 10−15 минут.

Бесплатные автобусы будут ездить, пока действуют ограничения: до конца суток 8 августа.