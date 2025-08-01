Бесплатные автобусы запустили в Самаре из-за сокращения маршрутов трамваев

Со стороны сквера Санфировой первые автобусы будут выезжать в 06.00, а последний рейс — в 21.40. С улицы Красных Коммунаров бесплатные автобусы будут ездить с 06.20 до 22.00. В мэрии пообещали, что интервал движения составит 10−15 минут.