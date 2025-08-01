Ученые расшифровали татуировки 2500-летней «ледяной мумии» из России

Ученые смогли расшифровать татуировки 2500-летней «ледяной мумии», которую нашли в 1993 году в горах Алтая, разглядеть изображения невооруженным глазом невозможно, их воссоздавали при помощи сканирования, пишет BBC News.
Археологи работали с мастером Дэниелом Ридеем, который воспроизводил древние татуировки на собственном теле, чтобы понять, как именно они создавались.
Выяснилось, что изображения выполнены в достаточно сложной технике.
«Полученные данные наглядно демонстрируют, насколько развитыми были эти люди», — заявил ведущий автор исследования, доктор Джино Каспари из Института геоантропологии Общества Макса Планка и Бернского университета.
По его словам, татуировки — сложные, четкие и однородные. На правом предплечье женщины изображены леопарды вокруг головы оленя, на левой руке — мифическое существо грифон с телом льва, головой и крыльями орла, который сражается с оленем, на большом пальце руки — петух.
«Это очень серьёзное для человека. Представьте, что вы сидите на земле в степи, где всё время дует ветер. Это должен делать человек, который разбирается в вопросах здоровья и безопасности, знает, какие риски возникают при прокалывании кожи», — подчеркнул Каспари.
Команда предположила, что татуировки наносились при помощи игольчатого инструмента с несколькими маленькими остриями, вероятно, сделанного из рога или кости животного, также использовалась игла с одним остриём. Пигмент, скорее всего, был сделан из жжёного растительного материала или сажи.
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