Ученые расшифровали татуировки 2500-летней «ледяной мумии» из России

«Это очень серьёзное для человека. Представьте, что вы сидите на земле в степи, где всё время дует ветер. Это должен делать человек, который разбирается в вопросах здоровья и безопасности, знает, какие риски возникают при прокалывании кожи», — подчеркнул Каспари.